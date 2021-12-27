Школьник попал в больницу с разрывом кишки после переедания в гостях у бабушки

В Санкт-Петербурге школьника госпитализировали с разрывом кишки после плотного обеда в гостях у бабушки. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

14-летний мальчик пожаловался на сильную боль в животе. Бабушка школьника позвонила его матери, женщины решили отвезти подростка в детскую городскую больницу №7. После осмотра восьмиклассника на скорой увезли в педиатрический институт.

У школьника диагностировали разрыв сигновидной кишки и острый перитонит. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Информация о госпитализации поступила в отдел полиции, к месту проживания ребенка прибыли правоохранители. Полиция Выборгского района выясняет обстоятельства получения травмы несовершеннолетним.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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