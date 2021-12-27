В Санкт-Петербурге отменяют плату за посещение общественных туалетов

С нового года общественные туалеты Санкт-Петербурга станут бесплатными. Такое решение приняло правительство Северной столицы, сообщает городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Плату перестанут взимать за посещение туалетов, находящихся в ведении петербургского Водоканала. Затраты на их эксплуатацию будут возмещены за счет городского бюджета.

«После перевода общественных туалетов в бесплатный режим с 1 января 2022 содержание помещений и прилегающей к ним территории будет выполняться в прежнем объеме за исключением операций по кассовому обслуживанию», – говорится в сообщении.

Соблюдение требований санитарных норм и правил на этих объектах обеспечит дежурный персонал Водоканала. Также сотрудники предприятия будут оказывать помощь маломобильным гражданам.

Сегодня в ведении Водоканала находится 651 общественный туалет. До 1 января 2022 года посещение общественных туалетов Водоканала обойдется в 30 рублей. Для льготной категории граждан услуга предоставляется бесплатно.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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