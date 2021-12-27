Моряки-подводники получили помощь от Пригожина после затопления их офиса

Предприниматель Евгений Пригожин оказал помощь петербургскому клубу моряков-подводников. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

К бизнесмену обратилась редакция издания Peterburg News. Журналисты попросили прокомментировать коммунальную аварию на Васильевском острове, где затопило здание, в котором размещался клуб моряков-подводников. Позже в Сети появилась информация, что Пригожин оказал финансовую помощь организации.

Пресс-служба компании «Конкорд» подтвердила соответствующие сведения. Отмечается, что предприниматель связался с клубом сразу после инцидента. Кроме того, бизнесмен предоставил свое помещение по адресу набережная Лейтенанта Шмидта для размещения организации.

«Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников оказывает социальную помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ и их семьям, а также занимается патриотическим воспитанием молодежи. Эти проблемы Евгению Викторовичу не безразличны», – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ветераны клуба обращались за помощью к Смольному во главе с губернатором Александром Бегловым. Они призвали градоначальника разобраться в ситуации.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»