Смольный планирует реставрировать всего 49 объектов на фоне 4 тысяч строений-руин

Пресс-служба администрации Петербурга отчиталась о новых инициативах по реставрации и восстановлению культурных объектов в Северной столице. По данным ведомства, губернатор города Александр Беглов включил в список приоритетных объектов 49 «социально-значимых» строений.

В эту категорию войдут «культовые сооружения, а также объекты культуры, здравоохранения и образования», которые имеют отношение к улучшению качества жизни горожан.

При этом перечень зданий, которые будут реставрироваться утвержден на время действия соответствующей государственной программы. Иными словами, Смольный добился, как минимум, софинансирования проекта реконструкции этих зданий на федеральном уровне.

И вот здесь уже возникают некоторые вопросы. Дело в том, что подобные инициативы не являются для Петербурга чем-то новым.

В марте этого года, например, говорилось о том, что в Северной столице до 2022 будет отреставрировано 60 строений. Правда, сейчас про результаты данного проекта в СМИ что-то не особо слышно. Зато теперь появилась новая инициатива уже с сорока девятью объектами.

Однако и здесь есть нюансы. Программа, как было сказано выше, призвана улучшить качество жизни горожан. Но, есть мнение, что качество это все же, если и возрастет, то не столь существенно, как хотелось бы.

Ровно потому, что на момент ноября 2020 года в Петербурге насчитывалось 8,9 тысяч объектов культурного наследия, из них порядка 3,5 тысяч – объекты федерального значения. И большинство из них и сейчас требуют реконструкции. «Большинство» – это, по подсчётам ряда аналитиков, примерно 7000 зданий. И, кстати, эти же эксперты называют число объектов культурного наследия, регионального и федерального уровней, которые нужно восстанавливать, в 4000 строений.

На этом фоне цифра в 49 зданий звучит уже не столь внушительно. Особенно в контексте повышения качества жизни горожан. Если же говорить про конкретные примеры того, что нужно реставрировать, да и просто приводить хоть в какой-то более или менее надлежащий вид, то можно вспомнить такие, даже не отдельные здания, а целые архитектурные ансамбли в центре города, как Апраксин двор и Главные Императорские конюшни.

С Конюшенным ведомством все довольно банально. Оно попросту разрушается. При этом уже несколько лет Смольный пытается с ним сделать хоть что-нибудь, но то ли в силу бюрократических препон, то ли по причине общего отсутствия стратегии развития культурного наследия города, ничего толкового из этих инициатив не выходит. При том, что потенциал у этого объекта, в том числе, и для адекватного коммерческого использования – колоссален. Особенно в контексте повышения уровня жизни петербуржцев.

С Апраксиным двором все еще «веселее». Он не только разрушается, но и являет собой «портал в преисп…», в девяностые, став, по сути, криминальной «барахолкой» вне времени. Где перманентно вспыхивают то пожары, то массовые драки. При этом с данным комплексом проблема даже не в поиске инвестора, а том, чтобы адекватно администрировать этот архитектурный и торговый объект. Ну, а пока Смольный ничего не может с ним сделать, «Апрашка» живет своей весьма причудливой жизнью, которая периодически откровенно пугает все тех же жителей Петербурга, которые находится по соседству. И это тоже, не то, чтобы стимулировало рост их уровня жизни.

И это только два комплекса. А в Петербурге, стоит еще раз напомнить, тысячи зданий в аналогичном состоянии, и в очень похожей ситуации. И вот на фоне этого заруинивания города, администрация гордо рапортует о том, что 49 объектов будут отреставрированы.

Учитывая текущее состояние архитектурного наследия города, победные реляции о восстановлении 49 строений, смотрятся, как попытка затушить лесной пожар «пионерским способом». И ясно намекает на степень компетентности, как профильных градостроительных ведомств Смольного, так и на степень адекватности тех, кто в городской администрации занимается вопросами информационной политики.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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