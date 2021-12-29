Суд Петербурга оправдал фигурантов дела о насилии над сиротами

Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых обвиняемых в насилии над воспитанниками детского дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) обвиняли бывшего директора школы № 565 Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина и бывших воспитанников Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева.

«Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан», – сообщает пресс-служба.

Следователи настаивали, что период с 2002 по 2017 годы обвиняемые совершали насильственные действия сексуального характера над детьми-сиротами. в 2017 году фигуранты были арестованы. В 2018 году Следственный комитет завершил расследование. Прокурор просил отправить обвиняемых в колонию на 25 лет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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