Вместо комплексного развития транспорта Смольный закупает морально устаревшие троллейбусы

Правительство Санкт-Петербурга заявило о закупке 200 троллейбусов в то время, когда мегаполисы либо полностью, либо частично отказываются от этого вида транспорта. Тем временем новых станций метро в городе в ближайшее время не предвидится.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о том, что в течение 2022 года город получит более двухсот троллейбусов. В частности, речь идет о закупке Смольным 166 троллейбусов большой вместимости и 97 аналогичных машин с увеличенным автономным ходом.

Глава города, объявляя об этом «транспортном прорыве», завил: «Планы у нас большие. Принята комплексная программа развития электротранспорта до 2028 года. Она предусматривает не только обновление подвижного состава, но и реконструкцию трамвайных путей и энергохозяйства».

Проблема только в том, что троллейбусы сейчас, особенно в мегаполисах, считаются морально-устаревшим видом транспорта. Если брать, к примеру, ту же Москву, то она полностью отказалась от данного вида транспорта, закупив автобусы и электробусы, инициировав этот процесс еще в середине 2020 года.

По примеру Москвы в декабре 2021 года пошел и Новосибирск, где инициатива с заменой троллейбусов на более эффективные виды общественного транспорта обсуждается в городском парламенте.

Но, кажется, только Петербург решил идти своим «уникальным путем», дополнительно нагружая инфраструктуру наземного транспорта. Троллейбус, если кто не помнит, это не только сама машина, но и проводные пути, которые нуждаются в постоянном ремонте, провода на которых рвутся от стихийных бедствий, а то и просто крайне неблагоприятных погодных условий.

Однако господин Беглов презентует закупку устаревшего транспорта городом в качестве «решения транспортной проблемы». И здесь возникает логичный вопрос – почему? Есть версия, что по той простой причине, что больше никакими «победами и свершениями» в устранении транспортного коллапса Смольный похвастаться не может.

Уже много лет «общим местом» в Петербурге являются огромные пробки и постоянные аварии на дорогах. Причина здесь в том, что соответствующие ведомства, кажется, просто не могут адекватно следить за состоянием дорожного покрытия. Про масштабный ремонт говорить в принципе не приходится.

Показательна в этом плане карта ОНФ, согласно которой только в Питере имеется 562 километра «убитых» дорог. То есть, в принципе непригодных для проезда.

Свою лепту, естественно, и внесла очередная «внезапная зима». От неубранных дорог страдают не только водители, но и пешеходы, в числе которых оказываются, в том числе, и муниципальные депутаты, которые после прогулки по центру города едут в травмпункт.

Впрочем, наземная часть транспортной инфраструктуры – это полбеды. С подземной все тоже обстоит крайне грустно. Метро Петербурга превратилось в «вечный долгострой». Достаточно сказать, что Смольный чуть ли не с 2008 года обещает открытие новых станций и участков подземки. Но годы идут, а сроки неотвратимо сдвигаются. По последним данным, новые станции метро в Северной Столице откроются не ранее 2024 года. И это в самом лучшем случае.

Просто для сравнения, стоит сказать, что в 2021 году в Москве открылось 12 новых станций метро, в 2022 году планируется открыть еще семь. И есть мнение, что в столице эти станции откроют в срок, а вот насчет Петербурга и даже 2024 года «всё не так однозначно».

Но при этом, видимо, чтобы показать, что все не так плохо, в Смольном закупают троллейбусы, которые, стоит повториться, являются морально устаревшим транспортом, который к тому же крайне трудоёмок и финансово затратен в техобслуживании. Как самих машин, так и путей. А если вспомнить, что электросети Северной Столицы не справляются с нагрузками, а аварии в этой сфере для города стали грустной обыденностью, то перспективы развития общественного транспорта в Петербурге вырисовываются какие-то уж совсем печальные.

Москва, Екатерина Попова

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