Смольный не смог украсить Петербург на Новый год, но 480 миллионов исчезло

Даже Новый год в Петербурге не обошёлся без подозрений в «схемах» вокруг городской иллюминации, или элементарном неумении Смольного освоить бюджет на новогодние украшения. Дело в том, что накануне зимних праздников администрация Петербурга заявила о том, что траты на украшения города составят 480 миллионов рублей.

При этом в Смольном заявили, что Питер будет оформлен в «имперском стиле» и в рамках некоей единой визуальной концепции. Однако, в итоге, огромному количеству горожан ни этот стиль, ни эта концепция, ни сами украшения не понравились в силу их подозрительной скудности, а то и откровенной бедности. Некоторые петербуржцы довольно резко охарактеризовали праздничную иллюминацию, как «какую-то подачку».

Ряд экспертов говорит о том, что по первому впечатлению город потратил на «имперский визуальный стиль» не заявленные полмиллиарда, а, максимум, 200 миллионов. То есть, в два с половиной раза меньше.

И здесь возникает весьма обширное поле для подозрений. От того, что тендер на закупку украшений был явно завершен до того, что городская администрация попросту не смогла закупить и установить украшения должного качества и в адекватном количестве.

Например, спальные районы города остались практически без праздничной иллюминации. Что, в целом, обидело очень многих петербуржцев.

Сейчас Смольный активно анонсирует праздничную иллюминацию по случаю Рождества. Так, по официальным данным, Дворцовый мост был украшен шестьюстами светильниками с энергосберегающими лампочками.

Но здесь снова возникает вопрос о том, как были распределены украшения и иллюминация в целом по городу. И есть подозрение, что множество районов Петербурга вновь были «не охвачены» праздничным благоустройством.

Не добавляет позитива и состояние непосредственно улиц города, над которыми висят праздничные фонарики и гирлянды, поскольку улицы в Петербурге чистятся фрагментарно, а уровень снега и грязи уже стал травмоопасным. И здесь горожане еще более резки в оценках работы Смольного, поскольку говорят, что такого безобразия не было «даже в блокаду».

В общем, на текущий момент, центральные улицы Северной Столицы являют собой этакий зимний, люминесцентный постапокалипсис. А окраины похожи на него даже без иллюминации и украшений. Потому что там на украшения то ли не хватило денег, то ли лень было их устанавливать.

И все это вызывает не только недовольство жителей. Но и весьма неприятные вопросы. На ту же уборку от снега в городской бюджет на 2021 и 2022 было заложено почти по 19 миллиардов рублей соответственно. Но на что ушли эти деньги также решительно непонятно.

Впрочем, о каком освоении миллиардов может идти речь, если даже половину одного миллиарда Смольный не может адекватно потратить на создание праздничной атмосферы в городе?

И это, к слову, совершенно непраздный вопрос. Поскольку целевое и адекватное расходование средств, в том числе и на новогодние и Рожественские лампочки – это показатель эффективности работы администрации. И компетентности её сотрудников.

Пока же со всей очевидностью можно наблюдать отсутствие этой самой эффективности и должных компетенций. Которое уже вылилось в испорченное на праздниках настроение огромного количества петербуржцев. И это в лучшем случае. Потому, что в худшем речь идет о «загадочном исчезновении» более чем двухсот миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»