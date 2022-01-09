Транспортная «реформа» Петербурга столкнулась с очередными проблемами с переводом автобусов на газ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал ряд постановлений, касающихся экономического и социального развития города. И одно из них касается постепенного перехода автомобильного городского транспорта на газ.

В частности, речь идет о программе по софинансированию из федерального бюджета расходов по переоборудованию общественного транспорта и коммунальной техники для использования природного газа.

Если говорить о конкретных цифрах, то «в 2022 году за счет федерального и городского бюджетов планируется переоборудовать 1683 единиц автомобильной техники, в 2023 году – 2 153 единицы». Делается это для того, чтобы удержать, а то и снизить тарифы на общественный транспорт в Петербурге.

При этом, как сообщает городское Управление информации, «на субсидии в 2022 году предусмотрено 252 миллиона рублей. В том числе 98 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 153 миллиона рублей – средства бюджета Санкт-Петербурга.

В 2022 году в Санкт-Петербурге планируется ввести семь 7 заправок природным газом». В сообщении при этом говорится о «масштабном переводе» городского транспорта на газ.

Однако, пока озвученные цифры не позволяют с уверенностью утверждать, что масштабы проекта и его темпы действительно хоть сколько-нибудь существенно скажутся на тарифной политике города, и на развитии газового транспорта.

Интересно и то, что в Транспортной стратегии Петербурга в качестве одной из целей намечено «перевести половину транспортных средств на альтернативные источники топлива (преимущественно за счет газа)».

Однако, при темпах, обозначенных в текущих постановлениях, подписанных Александром Бегловым, цели эти представляются крайне сложно выполнимыми. Поскольку на текущий момент в городе всего 2 023 720, то есть, более двух миллионов, автотранспортных средств. И менее 1% из них работают на газе.

При обозначенных темпах перевода даже служебного и общественного транспорта на газ Смольный с заявленными целями справится не ранее 2051 года. И понятно, что на фоне двух миллионов транспортных единиц перевод на альтернативное топливо тысячи шестисот, да даже и двух тысяч машин, выглядит, мягко говоря, «бледно».

В разрезе реальной экономики это, естественно, не позволит существенно повлиять и на топливные расходы, и, как следствие, на тарифы в общественном транспорте.

К слову, социальная тарификация – это вообще не самая сильная сторона политики Смольного. Например, по прогнозам аналитиков, тарифы на ЖКХ в 2022 году вырастут в городе на 6%. А их рост может стать максимально высоким за последние пять лет.

Возвращаясь же к проблемам непосредственно транспортной сети, можно вспомнить, что помимо «косметического перевода на газ», перед Смольным стоят куда более масштабные задачи, которые уже превратились в проблемы. Это, например, метро, которое всё никак не могут достроить.

Также, определенные вопросы вызывает закупка в качестве «альтернативного» городского транспорта троллейбусов. Хотя в Москве, как и в иных российских мегаполисах, от них предлагают отказаться, как от морально и технологически устаревших.

И, как видно, с количеством транспортных единиц, переводимых на газ, история очень похожая. В большей степени здесь можно увидеть некую «пиар-акцию», суть которой в том, чтобы убедить население в рациональном и социально-ориентированном подходе городской администрации к транспортным проблемам и развитию Петербурга.

Но получается, при анализе документов, планов и количества машин, у городских властей, прямо скажем, не очень. Более того, текущие подписанные постановления явно не вписываются в более ранние и масштабные планы города. Такие, например, как Транспортная Стратегия.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»