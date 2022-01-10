ОНФ назвал самые популярные способы незаконной экономии на школьном питании в 2021 году

Общероссийский народный фронт провел анализ обращений на горячую линию «Школьный завтрак» за 2021 год. По итогам совместной работы с Россельхознадзором названы семь наиболее популярных у недобросовестных поставщиков способов незаконного обогащения на детском социальном питании. Почти все из перечисленных ОНФ методов массово применялись комбинатами в Санкт-Петербурге.

«Около 8 тысяч различных обращений от родителей было получено на горячую линию Народного фронта «Школьный завтрак», каждое из которых обрабатывается экспертами и рассматривается Оперативным штабом Минпросвещения РФ. Результатом первой обработки стало выявление тех самых «серых» схем, когда поставщики продукции и услуг по питанию пускаются на махинации со школьным питанием», – рассказал руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

Пишем побольше, кладем поменьше

Наиболее распространенным способом незаконной экономии стало занижение массы порций. При распределении блюд сотрудники оператора питания часто «ошибаются» и кладут детям порции меньше, нежели указано в меню.

«Самым простым способом воровства стало умышленное уменьшение порции. В меню перечисляются блюда и указываются граммы. По факту детям могут попросту не положить масло в кашу, «забыть» полить подливой котлету или отрезать помидор потоньше», – отметил координатор Бюро расследований Народного фронта, депутат Госдумы Антон Гетта.

В петербургских школах это одно из-самых распространенных нарушений, а степень занижения зачастую доходит до абсурдных значений. Так, весной 2021 года Роспотребнадзор Петербурга провел массовую проверку школьных столовых Адмиралтейского района, обслуживаемых поставщиком «Лимак-Нева». Было установлено, что детям массово урезались порции, в среднем на 15-25%. Также было установлено, что на самом деле поставщиком питания был крупнейший частный комбинат Петербурга «Артис-Детское питание», а «Лимак-Нева» лишь выполнял функции номинального держателя контракта.

Вторым по популярности методом незаконной экономии названо использование общих тарелок при раздаче салатов, овощей и фруктов. По действующим нормативам, выданная, но несъеденная детьми пища должна быть утилизирована. Однако недобросовестные поставщики просто оставляют неразобранные одними школьникам из общих тарелок продукты другим, что позволяет существенно экономить на закупках. Основным плюсом такого метода является то, что надзорным органам его крайне затруднительно выявить.

На фотографиях, сделанных в школьных столовых Петербурга, часто можно увидеть использование общих тарелок при подаче блюд. Например, такой способ сервировки столов запечатлен на фото от комбината «Альфа-Провиант», обслуживающего школы Калининского района.

Утилизируются ли выданные таким способом несъеденные продукты или используются по второму кругу выяснить достоверно крайне затруднительно, так как непосредственно в пищеблок доступ есть только у сотрудников комбината и проверяющих органов.

Третьим распространенным нарушением ОНФ указывает использование альтернативного более дешевого сырья при приготовлении пищи. Это нарушение можно выявить по снижению калорийности и доли полезных элементов в пище.

Так, журналисты обращали внимание на ситуацию в Колпинском районе, где работает уже упомянутое предприятие «Артис-Детское питание». Хотя масса блюд в меню соответствует требованиям СанПиН, итоговая калорийность порций оказывается на 13-30% ниже. В качестве показательного примера можно привести «суп из овощей со сметаной» в столовой школы №455. Масса порции для учеников начальных классов составляет 200 граммов, энергетическая ценность которой 99 килокалорий. Для учеников старших классов порция супа на четверть больше – 250 граммов, но энергетическая ценность каким-то образом оказывается почти что прежней – 101 килокалория.

По документам все отлично

Четвертым методом незаконной экономии является использование поддельной и фальсифицированной продукции. Такая была обнаружена специалистами Россельхознадзора на складах поставщика «ТК «Северная столица». Компания закупила крупную партию фальсифицированного сливочного масла, в котором не оказалось животных жиров.

Пятым ОНФ называет схожий метод, когда по одной и той же документации приобретается продукция для школьного питания разного качества. Весной 2021 года комбинат «Серна» закупил несколько типов круп, но при проверке надзорные органы выяснили, что часть поставленной крупы не соответствовала заявленным нормативам ГОСТ.

Шестым типом нарушения ОНФ указывает еще один способ махинаций с некачественными продуктами – это переупаковка просроченной продукции и ее повторное использование. В Петербурге пошли дальше. Как рассказал бывший повар комбината «Артис-Детское питание», в лицее №378 для приготовления блюд могли использовать не просроченное сырье, а пищевые отходы. По словам экс-сотрудника, недоеденные детьми продукты якобы перемалывались и в дальнейшем «превращались» в котлеты.

Седьмая раскрытая ОНФ схема построена вокруг феноменальной посещаемости школьниками образовательных учреждений. В соответствии с действующей в России системой организации школьного питания, отсутствующие длительное время по болезни или иным причинам ученики временно снимаются с довольствия. По этой причине итоговая сумма, уплаченная образовательными учреждениями операторам питания за фактически оказанные услуги, практически всегда ниже контрактной. Такой метод редко используется комбинатами в крупных городах, так как заявки на питание отправляет школа, а та в свою очередь контролируется вышестоящими органами. Это единственный раскрытый ОНФ метод незаконного обогащения школьных комбинатов питания, который еще не был обнаружен в Петербурге.

Таким образом, сразу шесть из семи распространенных нарушений массово применяются петербургскими предприятиями соцпита для сокращения своих расходов. Маловероятно, что столь широкое распространение они могли бы получить без содействия чиновников и служащих надзорных органов. И действительно, по итогам проверки Контрольно-счетной палатой деятельности Управления социального питания Петербурга в 2018-2019 годах было выяснено, что УСП не передавало информацию о нарушениях, допускаемых комбинатами школьного питания в Роспотребнадзор и прокуратуру. В следствии этого предприятия не несли никакой ответственности за нарушения.

Вскоре после проверки экс-глава УСП Наталия Петрова уволилась. СМИ связывают ее с одним из крупнейших частных комбинатов Петербурга «Фирмой Флоридан», офис компании до 2016 года находился в одном здании с УСП. Более того, на предприятии долгое время работала родственница Александра Захватова, близкого друга губернатора Александра Беглова. Пришедший на смену Петровой новый глава УСП Алексей Барабанщиков начал жестко критиковать Смольный за нежелание навести порядок на рынке соцпита, а также указывал на коррумпированность этого сектора. Вскоре после своих резонансных интервью он был задержан и уволен.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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