В Санкт-Петербурге девочка получила ожог сухим льдом на детском празднике

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка пострадала на детском празднике, она получила ожог сухим льдом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в «Охта-парке». Девочка пожаловалась на резкую боль в ногах после окончания выступления. Позже у нее был диагностирован химический ожог, который был вызвал «сухим льдом».

По данным канала, организатор мероприятия уже задержан по подозрению в несоблюдении требований безопасности. Ему грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, проверку начала прокуратура.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»