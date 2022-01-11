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Вторник, 11 января 2022, 15:47 мск

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В Санкт-Петербурге девочка получила ожог сухим льдом на детском празднике

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка пострадала на детском празднике, она получила ожог сухим льдом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в «Охта-парке». Девочка пожаловалась на резкую боль в ногах после окончания выступления. Позже у нее был диагностирован химический ожог, который был вызвал «сухим льдом».

По данным канала, организатор мероприятия уже задержан по подозрению в несоблюдении требований безопасности. Ему грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, проверку начала прокуратура.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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