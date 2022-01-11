Красного петуха заказывали? Как в Петербурге уничтожают памятники архитектуры

В Санкт-Петербурге сложилась критическая ситуация с памятниками архитектуры. Кроме разрушения временем при бездействии чиновников, на ряде объектов регулярно случаются пожары. 2021 год многие исторические объекты попросту могли не пережить. Редакция РИА «Новый День» составила собственный рейтинг самых пострадавших зданий.

«Невская мануфактура»

«Невская мануфактура» полыхнула 12 апреля. Огонь за день уничтожил 10 тысяч квадратных метров, а полностью ликвидировать его удалось только через несколько дней. Подчеркивает сложность возгорания и количество пострадавших: на ликвидации чрезвычайной ситуации погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, а трое его сослуживцев получили различные травмы. Люди – главная потеря ушедшего года. Многочисленные арендаторы лишились своего бизнеса. Но и о самом памятнике забывать нельзя.

Здание имеет очень примечательную историю. Товарищество шерстяных изделий «Торнтон» было зарегистрировано в 1866, хотя сама фабрика «Торнтон» была основана много раньше. В 1839 году купцу 1-й гильдии английскому подданному Джеймсу Джорджу (Якову Ивановичу) Торнтону было «высочайше соизволено приобрести в собственность участок земли в Шлиссельбургском участке г. Петербурге на правом берегу Невы». За пару лет делец построил там суконную и одеяльную фабрику. После национализации в советское время фабрика получила название «Комбинат тонких и технических сукон им. Тельмана», а в 1992 году, после акционирования – ОАО «Невская мануфактура». Фабричные корпуса, насчитывающие полтора столетия, с 2001 года считаются объектами исторического наследия. Что не мешает им пребывать в глубоком упадке, а после мощного пожара, и вовсе практически исчезнуть с карты.

Одной из версий случившегося посчитали умышленный поджог, чтобы застроить освободившуюся территорию жилыми домами. После трагедии власти обратились с иском к АО «Невская мануфактура», чтобы компания провела восстановительные работы. Но вместо закипающей стройки, на месте мануфактуры нынче лишь тлен и пепел. Собственник предпочел окунуться в судебную тяжбу. Тринадцатый арбитражный суд в очередной раз отклонил его жалобу о продлении срока аварийно-восстановительных работ. Согласно решению суда, по прошествии полугода с момента пожара он должен был завершить противоаварийные работы, на восстановительные отводилось 50 месяцев. Перед Новым годом Невский районный суд в очередной раз привлек к административной ответственности АО «Невская мануфактура» и остановил его деятельность на три месяца, аж до апреля. А в это время остатки исторического наследия, которому уже полтора столетия, продолжают медленно, но верно исчезать под воздействием снега, ветра и мороза. И судя по всему, весной, им явно не станет лучше.

Дом Сабаевых-Замятиных

Кирпичную трехэтажку на улице Черняховского, 56 в1875 году построили себе три брата – зажиточные ямщики. Профессия отразилась и на самом здании – это единственный дом, задним фасадом выходящий к Лиговскому проспекту. Считается, что так они облегчили себе жизнь, чтобы из конюшни сразу выезжать на главную улицу. Свой последний Новый год жильцы в этом доме праздновали ещё в1990-е годы, затем его выкупила частная фирма-инвестор. На этом благополучная жизнь закончилась, осталось доживание. В итоге здание изъяли в собственность города, что никак не улучшило состояние трехэтажки. В 2008-м ее признали аварийным зданием, и с тех пор оно заброшено и медленно разрушается. Чтобы немного ускорить процесс, периодически дом поджигают.

Четыре года назад власти решили объединить участок земли с соседним, и построить на этой территории физкультурно-оздоровительный комплекс. Историческое здание плохо вписывалось в спортивную концепцию, но лучше так, чем никак решили градозащитники. Пока же планы остаются планами. Очередной пожар в ноябре прошлого года никак не добавил заброшке презентабельности. Проект планировки территории в итоге так и не был утвержден. Более того, судя по всему, он так еще и не разработан. А значит, дом продолжит разрушаться.

Доходный дом Лялевича

Ключевой потенциальной утратой для Санкт-Петербурга считается доходный дом в стиле модерн польского архитектора Мариана Лялевича на Розенштейна, 39. Его построили в самом начале прошлого века (1902 – 1904 гг.). Огромное здание двумя фасадами выходит на улицу Розенштейна и на полотно почти исчезнувшей Варшавской железной дороги. Интересно, что сам архитектор входил в общество по охране памятников. Но градозащитная деятельность Лялевича никак не повлияла на сохранность его детища. Здание признали аварийным в 2006 году, расселили в 2009-м, а после его облюбовали люди без определенного места жительства, что никак не способствовало сохранению памятника.

Смольный неоднократно пытался выставить объект на торги. Пресс-служба Комитета имущественных отношений сообщает, что аукционы по продаже здания проводились в 2017-2018 годах девять раз. Все торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. В итоге бывший глава Жилищного комитета Валерий Шиян заявил о готовности отремонтировать дом для переселения молодых семей. Молодые семьи недолго ликовали от замаячивших на горизонте перспектив улучшения жилищных условий. Красивым зданием доходный дом оставался разве что на исторических картинках. А уж очередной пожар в ноябре, который тушили более ста человек, и вовсе подкосил шестиэтажку. Зато после происшествия, ее, наконец, перевели в разряд «нежилых». Появился шанс на то, что в здание вдохнут новую жизнь. Во всяком случае, Комитет имущественных отношений выступил с заявлением:

– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», которому было предложено здание, сообщил о заинтересованности в его предоставлении для нужд организации. КИО в конце ноября 2021 года издал распоряжение о передаче объекта университету в безвозмездное пользование, проект договора с университетом уже подготовлен. До момента передачи здания новому пользователю его содержание обеспечивается районной администрацией.

Конюшенное ведомство

Главные императорские конюшни (Конюшенное ведомство) – исторический архитектурный ансамбль в Санкт-Петербурге, занимающий целый квартал между рекой Мойкой, Конюшенной площадью и каналом Грибоедова. Отстроен 1720-1723 годах архитектором Николаем Гербелем по указу императора Петра I. В 1817-1823 годах ансамбль реконструировали. После революции здания конюшен отдали конной милиции, затем – гаражу НКВД. С 2001 года ансамбль имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Но громкий статус никак не повлиял на сохранность зданий.

Один из немногих исторических памятников, который в прошлом году не посетил «красный петух». Но отсутствие пожаров не сильно улучшило в целом плачевное состояние зданий, которые уже многие годы ждут, когда их разрушение остановит или администрация города, или инвесторы, которые получат территорию в самом центре Санкт-Петербурга. Причем недостатка в бизнесменах, готовых принять участие в реставрационных работах, не наблюдается. Но постоянное противостояние с градозащитниками выливается в то, что огромный комплекс просто приходит в негодность.

Еще в 2010 году из здания, в котором находился музей ретро-автомобилей, планировали сделать апарт-отель, но вмешались активисты. Их протесты услышали, проект заморозили, и с тех пор никакого конструктива для Конюшенного ведомства добиться не удалось. Пока бюджетные средства уходят только на противоаварийные работы. К примеру, в 2017-2018 годах на них потратили более 250 млн рублей: меняли кровлю, укрепляли фундамент. В 2019 году средства на эти цели значительно сократились, но все равно несколько десятков миллионов выделить пришлось. В феврале 2021-го ансамбль передали СПб ГБУ «АРИК». Агентство управляет объектами культурного наследия, которые находятся в собственности города – в том числе зданием Кузнечного рынка, Дачей Кинга в Зеленогорске и дворцом Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Здесь заверили, что готовят здание к комплексному инженерно-техническому обследованию. Археологические, изыскательские и проектные работы выполнят за счет бюджета. Однако в Смольном не называют точные сроки. Так что «Конюшням» остается только разваливаться.

Дом Басевича

Доходный дом Басевича построили в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского по заказу инженера Иссахара Басевича, ставшего его единственным владельцем. После революции дом национализировали и переделали под коммунальные квартиры. Последние годы здание по традиции пустует. В 2014 году дом отдали под госпрограмму «Молодежи – доступное жилье», но это ничем не закончилось.

В итоге здание передали Театру балета Эйфмана, и его администрация объявила о сносе объекта для строительства общежития для артистов и интерната для учеников хореографической школы. Проект реконструкции дома Басевича был разработан ООО «Проектная культура», и предполагает сохранение пяти этажей лицевого флигеля, а также воссоздание аварийного шестого этажа и мансарды. По версии авторов концепции, реконструкция позволит сохранить исторический облик комплекса. Но градозащитники по традиции идею не оценили. Искать компромисс никто не собирался. А череда пожаров (в мае их случилось три) только расшатала целостность сооружения.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»