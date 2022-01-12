В Петербурге иностранка сбежала из здания суда

В Санкт-Петербурге подсудимая отпросилась в уборную и сбежала из здания суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел в здании Кировского суда. Женщина прошла в дамскую комнату, при этом охранник, который является стажером, снял с нее наручники и отошел. Когда он обнаружил отсутствие подсудимой, то направился к выходу, где приставы сказали, что женщина просто вышла из здания.

В пресс-службе уточнили, что сбежавшая является гражданкой другого государства, она нарушила правила пребывания в стране. В суде должно было рассматриваться дело о ее выдворении за пределы России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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