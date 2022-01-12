Экса-глава УСП Барабанщиков останется в СИЗО ещё на два месяца

Громкий скандал с задержанием в Петербурге экс-главы Управления социального питания Алексея Барабарщикова получил продолжение. Как стало известно, Куйбышевский районный суд продлил срок его пребывания в СИЗО до 9 марта. Решение было принято ещё 24 декабря, но по какой-то причине официальные источники об этом не сообщили.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в причинении ущерба бюджету города. В воскресенье, 9 января, Барабанщикова должны были выпустить из СИЗО, но суд решил иначе. При этом в картотеке дел Куйбышевского суда последние материалы относятся к отказу рассмотреть апелляцию подсудимого, поданную 22 декабря 2021 года.

Не внёс ясности и комментарий руководителя Объединённой пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой. Благодаря ей стало известно о дате проведения судебного заседания, но отсутствие какой-либо информации в открытых источниках она объяснить не смогла.

«Мы за продлениями уже не следим, потому что это невозможно и нам не интересно», – сказала Дарья Лебедева.

Эти слова не соответствуют реальности. Объединённая пресс-служба регулярно публикует информацию о применяемых санкциях. В декабре она пять раз освещала продление мер пресечения, включая расследование в отношении блогера Юрия Хованского.

Несмотря на это, дело высокопоставленного чиновника Северной столицы представители судов проигнорировали. Не исключено, что этому могло поспособствовало нежелание заинтересованных лиц привлекать к расследованию внимание общественности. У обвинения нет убедительных доказательств вины Барабанщикова, из-за чего эксперты и журналисты называют дело политически мотивированным.

Расследование началось в середине ноября. 12 ноября, уже через два дня после задержания, губернатор Александр Беглов уволили главу УСП.

Следствие считает, что Барабанщиков способствовал победе городского комбината «КСП Красносельского района» в тендере на обслуживание школ Пушкинского района. Это произошло ещё в 2020 году, и тогда поставщик обошёл «Столовую №14» благодаря неценовым критериям.

За предоставление более качественных услуг КСП запросил на 23,7 млн рублей больше по сравнению с конкурентом. Сейчас эту разницу рассматривают как ущерб бюджету Санкт-Петербурга. Причём внятно объяснить роль Барабанщикова в этом процессе следователи так и не смогли.

С 2020 года за организацию торгов в Пушкинском районе отвечал комитет по госзаказу Смольного. Представителю УСП в конкурсной комиссии отводилась консультационная роль.

Более того, при определении стоимости госконтрактов специалисты использовали данные правительства Петербурга о расходах на предоставление качественного школьного питания. Это свидетельствует об отсутствии у Барабанщикова мотива, так как выделенные Смольным деньги были потрачены на закупку отвечающих требованиями безопасности продуктов.

Будучи главой УСП, Барабанщиков настаивал на ужесточении требований к комбинатам. От предшественницы Натальи Петровой его отличало реальное желание исправить катастрофическую ситуацию на рынке соцпитания Петербурга.

Согласно отчёту Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга, при Петровой в 2018-2019 гг. ведомство часто закрывало глаза на нарушения комбинатов и не докладывало о них надзорным органам.

Возглавив УСП в 2020 году, Алексей Барабанщиков предложил ряд инициатив для улучшения обстановки на рынке соцпитания. Основными из них были усиление контроля за проведением тендеров и районными чиновниками, а также введение Единого стандарта качества. Инспекторы начали чаще проверять пищеблоки школ и предприятия. Всё это делалось с целью избежать повторения сложившейся в Колпинском районе ситуации.

Модернизация системы не обрадовала многих частных поставщиков. Барабанщиков подвергся критике за укрупнение лотов и передачу ответственности за проведение конкурсов комитету по госзаказу. Однако на допросе глава КГЗ Александр Жемякин рассказал, что эту меру предложил губернатор Александр Беглов. Пресс-служба Смольного информацию не подтвердила.

Однако это не отменяет того факта, что администрация Петербурга могла быть причастна к возбуждению уголовного дела в отношении экс-главы УСП. Задержание произошло после публикации интервью Барабанщикова с критикой в адрес не желающего действовать Беглова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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