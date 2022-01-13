Петербургский ветеран просит Минобороны спасти город от «мусорного коллапса»

Председатель Региональной общественной организации (РОО) «Красносельский совет ветеранов», подполковник полиции, пенсионер Фаррух Курбанов направил обращение заместителю министра обороны РФ, генералу армии Дмитрию Булгакову с просьбой помочь Санкт-Петербургу справиться с возникшим из-за провальной реформы Смольного «мусорным коллапсом» и спасти город от возможной вспышки инфекционных заболеваний.

Письмо Фарруха Казанфаровича было опубликовано в четверг в одном из телеграм-каналов. В своем обращении Курбанов уточнил, что с 1 января 2022 года на территории Северной столицы сложилась критическая ситуация, которая в перспективе может привести к вспышке инфекционных и паразитарных заболеваний из-за неудовлетворительной работы городских властей, полностью проваливших работу по организации и контролю за уборкой мусора с контейнерных площадок у жилых домов. В результате, по словам Курбанова, город оказался завален отходами. При этом руководство Петербурга бездействует, а организация, назначенная региональным оператором, лишь изображает бурную деятельность, но фактически не стремится навести порядок на вверенных ей объектах.

«Власти Санкт-Петербурга уже второй раз за зиму 2021-2022 годов не справляются с обстановкой, хотя объективно метеорологические и социальные факторы не повлияли на жизнь города настолько, чтобы исключить возможность грамотно управлять городским коммунальным хозяйством. Сначала наши городские власти не смогли просто-напросто убрать снег с улиц, потому что каждый год снегопад для них становится полнейшей неожиданностью. Несмотря на предоставленную федеральным законом трехлетнюю отсрочку по введению в действие реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), город оказался абсолютно не готов к появлению регионального оператора», – пишет Курбанов.

Среди основных ошибок, допущенных чиновниками при подготовке «мусорной реформы», подполковник выделил завышенные, но не пересмотренные с 2017 года нормативы накопления ТКО, большое количество недостоверных сведений в территориальной схеме Санкт-Петербурга, а также отсутствие инвентаризации мест накопления отходов. В результате проведения реформы контейнерные площадки города оказались завалены мусором, а вокруг скоплений отходов бегают крысы, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. При этом на бумаге региональный оператор якобы вывозит мусор в строгом соответствии с контрактом, однако фактическая ситуация свидетельствует об обратном.

«Уважаемый Дмитрий Витальевич! Как это ни печально, но, по всей видимости, никто, кроме наших Вооруженных Сил, не сможет помочь полностью провалившимся властям Санкт-Петербурга справиться с ситуацией! И только Вооруженные Силы Российской Федерации смогут спасти наш город от мусорного коллапса. Прошу Вас направить в город военнослужащих и технику для срочного спасения города», – говорится в обращении председателя РОО «Красносельский совет ветеранов».

Курбанов также добавил, что сложившаяся ситуация, в которой ветераны вынуждены просить о помощи ВС РФ в таком элементарном деле, полностью лежит на совести городских властей, и станет для них несмываемым позором.

Напомним, «мусорная реформа» стартовала в Петербурге 1 января 2022 года, и с первого же дня новогодних праздников на контейнерных площадках города начали скапливаться отходы. В результате из-за неготовности «Невского экологического оператора» (НЭО) и ошибочного подхода администрации губернатора Александра Беглова к запуску реформы в Северной столице до сих пор остается нерешенным вопрос с вывозом мусора. НЭО уже пообещал в кратчайшие сроки исправить ситуацию, однако на сегодняшний день видимых изменений по-прежнему не наблюдается.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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