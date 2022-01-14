Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Калининградской области

В Калининградской области шторм стал причиной разрушений. В результате сильного ветра в регионе повалено порядка 20 деревьев.

В региональном управлении МЧС сообщили, что скорость штормового ветра достигала 26 м/с. В нескольких населенных пунктах произошли перебои в энергоснабжении. В настоящее время аварийные бригады устраняют последствия непогоды.

По данным местных СМИ, среди людей пострадавших нет. Однако шторм стал причиной падения нескольких десятков деревьев. Упавшие стволы повреждали припаркованные автомобили, а также обрывали провода линии электропередач и перекрывали дороги.

В области действует штормовое предупреждение. Жителям рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости, а автовладельцам советуют не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями.

Калининград, Зоя Осколкова

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