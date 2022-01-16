Сергей Шнуров выпустил клип о неэффективной работе Смольного этой зимой

Популярный рок-музыкант Сергей Шнуров представил новый клип на песню «Пока так» о работе коммунальных служб этой зимой. Таким образом он решил привлечь внимание общественности к проблемам Санкт-Петербурга.

В музыкальном видео, съемки которого проходили в центре города, сам певец и две вокалистки позируют на фоне огромной кучи мусора, тем самым демонстрируя сложившуюся ситуацию с вывозом отходов в Северной столице. Помимо этого, Шнуров высмеял реакцию властей на жалобы местных жителей.

Кадр из видеоклипа группы «Ленинград»

«Наверху ******** пинали, но взяли трубку, успокоив

В Петербурге – биеннале, инсталляция помоев», – гласят строчки композиции.

Клип группировки «Ленинград» – острый ответ на удручающую реальность Санкт-Петербурга, где губернатор Александр Беглов на протяжении долгого времени игнорирует недовольство горожан отсутствием комфортной среды.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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