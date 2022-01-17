Ветераны Великой Отечественной войны Петербурга создали петицию с требованием отставки губернатора Беглова

Пенсионеры Санкт-Петербурга переживают за благосостояние Северной столицы. Так, более полутора тысяч горожан уже выступили за отставку губернатора Беглова.

Недавно на сайте Change.org появилась петиция от лица ветеранов Великой Отечественной войны. Автор документа Елена Синявина заявила, что ввиду текущей критической ситуации жители Петербурга больше не могут терпеть такое «безобразное» отношение со стороны властей города.

«Передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно: тротуары по бокам завалены ледяными глыбами, а посередине – вечно неубранным снегом и льдом, на котором легко поскользнуться. Особенно сложно нам, пожилым людям, и людям с инвалидностью, для которых жизненно важна и необходима доступная городская среда», – сказано в тексте петиции.

Синявина отметила, что снежный коллапс в городе действительно внушает ужас – постоянно сообщается о новых случаях травм и увечий среди горожан. Больницы и травмпункты уже переполнены в связи с «зимними» повреждениями.

Пенсионеры потребовали немедленно снять с занимаемой должности градоначальника Александра Беглова, поскольку он полностью исчерпал доверие граждан. При власти нынешнего губернатора и Смольного город становится хуже и опаснее с каждым днем.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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