Восемь ошибок по содержанию дорог Петербурга, о которых Смольный знает, но ничего не делает

Губернатору Санкт-Петербурга и его команде ещё во время выборов предлагался взвешенный и грамотный подход к организации дорожного хозяйства в городе, а также по выводу предприятий на безубыточность при оптимизации расходов. Ничего из этого сделано не было, зато сейчас о них начали говорить.

Бардак на дорогах Санкт-Петербурга при губернаторстве Александра Беглова никуда не делся. Более того, ситуация из-за бездействия чиновников Смольного лишь усугубилась.

При этом основные ошибки по содержанию дорог Петербурга были определены ещё во время предвыборной кампании Беглова. Они излагаются в методичке, написанной пригожинскими политтехнологами, которые и продвигали нынешнего губернатора.

Авторы исследования уверяют, что бюджетные деньги тратятся нерационально, а исполнители, которые берутся за работу действуют несогласованно. Их также смущают невозможность долгосрочного инвестирования в дорожную отрасль, «ручное» управление (нет единой стратегии и комплексного подхода) и «размытая» ответственность (нет единого ответственного за качество оказания услуг).

Помимо этого, в методичке говорится, что за расходованием бюджетных средств в действительности никто не следит. Конкурсная процедура, по словам авторов, нередко «срывается», а контракт заключается с недобросовестным исполнителем. Да и в целом конкурсные процедуры чаще всего оказываются фиктивными: они отнимают у участников не только время, но и деньги. К тому же все дорожные предприятия являются убыточными. Выходит, что управляют ими неэффективно, но, невзирая на это, те продолжают имитировать бурную деятельность. Именно поэтому предприятия не справляются с уборкой и ремонтом дорог.

Тогда же авторы исследования предлагали организовать реформу. Они, в частности, сочли нужным закрепить на законодательном уровне как статус «Оператора», так и правила организации конкурса для его избрания, а также разрешить городу заключить с оператором контракт на срок от 10 лет «для долгосрочного инвестирования в инфраструктуру». Предлагалась также приватизация организаций дорожной отрасли. Сделавшись губернатором, Беглов пренебрёг этой стратегией, поэтому сейчас дела обстоят ещё хуже.

Напомним, необычайно снежная зима 2019 года, к которой Смольный оказался не готовым, породила мем «лопата Беглова»: тогда ещё врио губернатора распорядился выдавать главам районов инструменты, чтобы они лично чистили вверенные им территории от снега и наледей. Позже сам Беглов с помощниками «под камеры» убирал улицы при помощи лопаты.

Сейчас на календаре 2022 год. Санкт-Петербург превратился в заснеженную помойку. На снежный и мусорный коллапсы обратил внимание даже Сергей Шнуров. В новом клипе на песню «Пока так» музыкант вспомнил о «бегловской лопате»: в припеве он задаётся вопросом: «Где и что она гребёт?»

После выхода клипа петербуржцы заговорили о скорой отставке нынешнего градоначальника. Они полагают, что губернаторскую карьеру Беглова вскоре оборвёт «тревожный звонок» из Кремля.

Москва, Екатерина Попова

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