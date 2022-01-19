Студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

В Ленинградской области задержали девушку, которая пыталась похитить деньги из банкомата. Она использовала газовый баллон, чтобы вскрыть устройство.

Попытка ограбления произошла в поселке Вырица. Девушка в маске с большой хозяйственной сумкой подошла к банкомату и произвела ряд манипуляций, чтобы открыть отсек для приема наличных. Затем преступница вытащила из сумки трубки, подсоединенные к газовому баллону, и попыталась взорвать устройство.

Неладное заметил охранник и вызвал полицию. Злоумышленница сбежала с места преступления. Однако девушку задержали на следующий день, пишут местные СМИ.

По данным правоохранителей, студентка пыталась похитить около трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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