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Среда, 19 января 2022, 11:45 мск

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Студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

В Ленинградской области задержали девушку, которая пыталась похитить деньги из банкомата. Она использовала газовый баллон, чтобы вскрыть устройство.

Попытка ограбления произошла в поселке Вырица. Девушка в маске с большой хозяйственной сумкой подошла к банкомату и произвела ряд манипуляций, чтобы открыть отсек для приема наличных. Затем преступница вытащила из сумки трубки, подсоединенные к газовому баллону, и попыталась взорвать устройство.

Неладное заметил охранник и вызвал полицию. Злоумышленница сбежала с места преступления. Однако девушку задержали на следующий день, пишут местные СМИ.

По данным правоохранителей, студентка пыталась похитить около трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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