Студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

В Ленинградской области задержали девушку, которая пыталась похитить деньги из банкомата. Она использовала газовый баллон, чтобы вскрыть устройство.
Попытка ограбления произошла в поселке Вырица. Девушка в маске с большой хозяйственной сумкой подошла к банкомату и произвела ряд манипуляций, чтобы открыть отсек для приема наличных. Затем преступница вытащила из сумки трубки, подсоединенные к газовому баллону, и попыталась взорвать устройство.
Неладное заметил охранник и вызвал полицию. Злоумышленница сбежала с места преступления. Однако девушку задержали на следующий день, пишут местные СМИ.
По данным правоохранителей, студентка пыталась похитить около трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube