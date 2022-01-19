Евгений Пригожин запустил конкурс позитивных песен о Петербурге на 10 млн рублей

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал журналистов перестать писать негатив про Санкт-Петербург.

Предприниматель ответил на вопрос одного из городских изданий о том, что он якобы оказывает давление на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В своем ответе Пригожин призвал журналистов перестать писать негатив про город, и объявил конкурс на лучшую позитивную песню о Петербурге. Соответствующий ответ разместила пресс-служба компании «Конкорд».

«Посмотрите по сторонам, если на дорогах грязь и гололед, то СМИ про это пишут, если во дворах переполненные помойки, СМИ об этом также напишут. Я не занимаюсь критикой губернатора, и я не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно», – сказал он.

Пригожин добавил, что не интересуется петербургской повесткой. Кроме того, к большинству городских СМИ он не имеет никакого отношения. Бизнесмен решил сформировать позитивную повестку в городе и объявил конкурс для молодых авторов. Петербуржцам нужно написать позитивную песню о Северной столице. Призовой фонд составляет 10 млн рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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