Олег Басилашвили повторно заразился ковидом

Народный артист СССР Олег Басилашвили сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас 87-летний артист находится дома. Симптомы Covid-19 у него отсутствуют.

В пресс-службе БДТ имени Товстоногова, где служит актер, сообщили, что Олег Басилашвили чувствует себя хорошо, «никаких симптомов нет». В феврале народный артист планирует вернуться на сцену БДТ в спектакле «Лето одного года», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

В январе прошлого года Басилашвили уже болел ковидом. Он лечился в одной из больниц Санкт-Петербурга. Актера выписали спустя неделю после госпитализации.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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