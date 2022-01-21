В Санкт-Петербурге сгорел троллейбус

В Санкт-Петербурге полностью сгорел троллейбус. Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около восьми утра. Троллейбус загорелся в Кировском районе, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна.

В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники экстренных служб. Они быстро локализовали пламя, однако троллейбус выгорел по всей площади. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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