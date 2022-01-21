В Петербурге недовольный сервисом пенсионер выстрелил в автомеханика

В Санкт-Петербурге 77-летний мужчина стрелял из травматического пистолета в работника автосервиса. Пенсионер был недоволен качеством услуг. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел на автопредприятии около Хасанского рынка в Красногвардейском районе. Клиента не устроило то, как отремонтировали его автомобиль, он выстрелил в 59-летнего работника сервиса и ранил его в руку.
Пенсионера задержали правоохранители. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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