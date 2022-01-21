Омикрон наступает: в Петербурге приостановили плановую медпомощь и диспансеризацию

В Санкт-Петербурге с 21 января приостановили диспансеризацию и плановую медицинскую помощь в поликлиниках в связи с ростом заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

В Северной столице до особого распоряжения запретили профилактические медицинские осмотры, диспансеризация определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей, а также оказание плановой медпомощи взрослым в амбулаторных условиях.

Исключения составят пациенты с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния и угрозу жизни или здоровью, говорится в документе.

Ограничения не коснутся частных клиник, стоматологий, женских консультаций. Кроме того, не приостанавливается проведение «иных видов профилактических медицинских осмотров. Речь идет о предсменных, предрейсовых и ряда других медосмотров.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зафиксировано 1008 подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом. На 18 января их количество составляло 592.

За минувший день в городе выявлено 5 922 случая ковида – это новый рекордный показатель за пандемию, зафиксировано 45 летальных исходов. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 903 773, скончались 29 293 пациента.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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