Смольный говорит о доступной среде для инвалидов, инвалиды не согласны

Смольный отчитался о планах на создание «доступной городской среды» и новых общественных пространств, которые делаются с учетом потребностей маломобильных граждан. Однако сами эти граждане, общественники и профильные эксперты уже многие годы критикуют городскую администрацию и упрекают в отсутствии базовых компетенций в данной сфере городского благоустройства.

Управление информации Санкт-Петербурга со ссылкой на Аппарат вице-губернатора А. Повелия рапортует о том, что «все создаваемые в Петербурге общественные пространства доступны и комфортны для маломобильных горожан».

Такое смелое заявление, по всей видимости, базируется на том, что в Северной столице уже несколько лет реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого питерские власти и пытаются эту среду строить. По их мнению (кстати, не единодушному) – успешно.

Правда, маломобильные граждане с такой оценкой городских чиновников далеко не всегда согласны. В частности, в конце декабря ряд городских СМИ поинтересовались у инвалидов, как они оценивают качество и удобство городской среды для себя.

Одна из маломобильных граждан Евгения Комарова охарактеризовала ситуацию следующим образом:

«Социальная среда вообще не оборудована. Из квартиры, где я живу, в коридор на инвалидной коляске проехать нереально. Нужен здоровый мужчина или двое чтобы выкатить коляску со мной в коридор».

А говоря непосредственно про уличные объекты Максим Николов, также маломобильный петербуржец, отметил: «У нас большая нехватка доступной среды».

К слову, председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко, который также курирует данный вопрос, несколько дней назад крайне критично оценил качество городской среды.

«Оцениваю достаточно плохо. Снег шел каждый день. Самое главное, что мы сделали так, чтобы город не останавливался: ни движение, ни пешеходы. Да, где-то мы не успевали, где-то есть серьезные нарекания на тротуары и тротуарную наледь. Как могут маломобильные группы населения передвигаться по обледенелым тротуарам? Тут здоровому человеку достаточно сложно, а маломобильным, конечно, создает определенные трудности», – заявил чиновник.

Впрочем, для Петербурга это давняя и системная проблема. И несколько лет назад критика доступности для инвалидов городских улиц приобретала куда более резкие формы.

Так, в декабре 2018 года активист Никита Сорокин вообще выходил пикетировать Смольный с плакатом о том, что «инвалиды – тоже люди и имеют право на достойную жизнь» и объявлял по этому поводу голодовку. Так что нынешняя критика «недоступной доступной среды» – это еще довольно мягкая форма недовольства граждан.

При этом, по данным «Электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга», на конец 2019 года в Северной столице проживало чуть меньше шестисот тысяч людей с различными видами инвалидности.

В том же году депутат муниципального округа «Морской» и инвалид-колясочник Наталья Камолинкова утверждала, что в Петербурге «благоустройство среды» в большей степени реализовано «на бумаге», нежели на практике.

С тех пор, к сожалению, мало что изменилось. В декабре прошлого года эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ, эксперт СДС «Безбарьерность» Дмитрий Петраков, прокомментировал текущее положение вещей следующим образом:

«В 2011 году, когда все только начиналось, никто не понимал, что делать. Сейчас понятно, но руководители говорят: мы не знаем, как правильно это делать. И это непонимание процесса застрагивает всех участников программы».

И добавил, что главной причиной недоработок городских властей является элементарное отсутствие базовых компетенций.

В общем, пока «доступная городская среда» – это по большому счету некая абстрактная конструкция, которая имеет место быть только в бравурных отчетах администрации города. На деле же, судя по отзывам тех, на кого она рассчитана, до того, чтобы маломобильные граждане чествовали себя полноценными членами общества, и могли свободно и комфортно перемещаться по городу – еще очень и очень далеко.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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