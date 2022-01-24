По результатам опроса более половины петербуржцев оказались недовольны работой губернатора

Исследовательское агентство «АСИ Санкт-Петербург» в рамках регулярного инициативного проекта «Петербургский барометр» провело соцопрос петербуржцев методом телефонных интервью, чтобы узнать, как за шесть месяцев изменилась оценка горожанами деятельности губернатора Александра Беглова. Выяснилось, что более 50% петербуржцев оценивают его работу на посту резко отрицательно. При этом еще в октябре 2021 года ситуация не была настолько плачевной, между положительными и отрицательными оценками соблюдался паритет. К такому результату привела череда управленческих провалов губернатора и его команды, от последствий которой вынуждены страдать обычные горожане.

По данным одного из ведущих исследовательских агентств Петербурга «АСИ Санкт-Петербург», проведшего опрос горожан в рамках регулярного инициативного проекта «Петербургский барометр», деятельность губернатора Александра Беглова на своем посту резко негативно оценивают 50,6% петербуржцев. Это на 38,7% больше, чем осенью 2021 года.

Свежие данные сильно отличается от результатов осенних замеров – тогда наблюдался примерный паритет между долей положительно и отрицательно оценивающих работу губернатора.

В частности, губернатору припомнили провал «мусорной» реформы и снегоуборочной кампании 2021-2022 года. Так, по данным агентства, ситуацию с мусором в городе оценивают, как отрицательную 63,6% опрошенных горожан, что составляет 2/3 населения города. При этом четверть опрошенных считает, что в возникшей антисанитарии из-за невывезенного мусора с территорий жилых дворов виновато правительство города, а 18% возложили всю вину лично на Беглова.

Еще хуже сложилось мнение у петербуржцев о ситуации с уборкой снега и льда в городе. 78,4% негативно оценили «снежную» обстановку.

Кроме того, почти половина из опрошенных слышали или видели хотя бы раз песни и клипы Сергея Шнурова, в которых он в сатирическом стиле обратил внимание общественности на насущные проблемы города.

Почти 50% опрошенных заявили о том, что песни им понравились. При этом в информационном поле после выхода клипа музыканта на песню «Пока так» началась его настоящая травля. «Шнура» даже предлагали лишить статуса петербуржца, обвиняя в «заказе» от неких интересантов против Смольного и лично Беглова. Однако, судя по результатам независимого опроса, горожане разделяют мнение Шнурова.

К резкому обвалу рейтинга губернатора привели системные провалы во всех управленческих решениях его команды и полное безразличие самого Беглова к проблемам города, на что не раз обращали внимание СМИ, экспертное сообщество и петербуржцы.

Напомним, петиция за отставку губернатора, по данным на утро понедельника, 24 января, набрала уже более 26 000 подписей. Однако Александр Беглов накануне заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на волеизъявление горожан.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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