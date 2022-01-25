В Петербурге мужчина сломал зуб фельдшеру скорой

Житель Санкт-Петербурга напал на бригаду скорой помощи и ударил фельдшера, сломав ему зуб. Дебошира задержали.

Инцидент произошел на бульваре Красных Зорь, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 37-летний мужчина в парадной напал на бригаду скорой помощи, причинив телесные повреждения фельдшеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого задержали, ранее он уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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