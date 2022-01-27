В перестрелке в Калининграде пострадали три человека

В Калининграде произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Как пишут местные СМИ, причиной разборок стал конфликт на дороге.
Инцидент произошел на площади Василевского. Внедорожник подрезал легковой автомобиль, водители затеяли перепалку, а затем послышались звуки выстрелов.
Очевидцы сообщили о двоих раненых. На место происшествия прибыли машины «Скорой помощи» и правоохранители.
Позже выяснилось, что с травмами были госпитализированы три человека. Двоих направили в больницу на Клинической, одного – на Невского.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Калининград, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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