В перестрелке в Калининграде пострадали три человека

В Калининграде произошла перестрелка, в результате которой пострадали три человека. Как пишут местные СМИ, причиной разборок стал конфликт на дороге.

Инцидент произошел на площади Василевского. Внедорожник подрезал легковой автомобиль, водители затеяли перепалку, а затем послышались звуки выстрелов.

Очевидцы сообщили о двоих раненых. На место происшествия прибыли машины «Скорой помощи» и правоохранители.

Позже выяснилось, что с травмами были госпитализированы три человека. Двоих направили в больницу на Клинической, одного – на Невского.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова

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