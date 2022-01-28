Мать несколько раз ударила 10-летнюю дочь по голове молотком

В Ленинградской области мать обвиняют в покушении на убийство 10-летней дочери. Женщина несколько раз ударила девочку по голове молотком. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в поселке Большая Ижора Ломоносовского. По данным следствия, подозреваемая на почве внезапно возникших неприязненных отношений, осознавая, что своими действиями она может причинить смерть своей малолетней дочери, нанесла не менее пяти ударов молотком в область головы, причинив травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).

В настоящее время женщина находится в медучреждении, у нее диагностировали психическое расстройства. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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