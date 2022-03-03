«Беглов затащил Петербург в ад»: эксперты расценивают ситуацию в городе как критическую

Санкт-Петербург продолжает находится в перманентном состоянии коллапса буквально во всех сферах жизни. Так, на протяжении длительного времени город являлся абсолютным лидером по количеству заболевших COVID-19, а медицинский сектор оказался не готов к нагрузке. Старт мусорной реформы обернулся горами отходов во дворах, и без того заваленных месяцами не убиравшимся снегом. Эксперты прямо называют сложившуюся ситуацию адом, а причиной происходящего – губернатора Александра Беглова.

Политолог Илья Турманидзе отметил, что Беглов, конечно, может пожаловаться на независящие от него факторы и общее невезение, но для изменения ситуации никаких усилий губернатор не предпринимает.

«Александр Дмитриевич может, конечно, пожаловаться на невезение. Ему не повезло начать губернаторствовать в очень снежную зиму. Потом ему не повезло, что жители города за него голосовать не хотели. Потом ему не повезло с председателем ЗакСа Макаровым. Потом ему не повезло с пандемией. Невезучий человек, что поделать. Но он сам ничего не делает, чтобы свое невезение переломить.

Бездействие лишь усугубляет его положение, а вместе с ним ухудшается и состояние города, которое всё чаще сравнивают с адом.

Правление Беглова в Санкт-Петербурге можно охарактеризовать – как не просто ужасное, а катастрофическое. Он превратил город в помойку, на улицах творится ужас. Знаете, есть такой фильм ужасов: Затащи меня в ад. Вот Беглов затащил Петербург в ад», – сказал Турманидзе.

Вероятно, такие ассоциации не случайны. Некоторые критики-острословы обратили внимание, что ад заключён в самих инициалах петербургского губернатора – Б/АД. Сакральности добавляет тот факт, что буквально каждое начинание Беглова оборачивается всепоглощающим хаосом.

Ещё недавно чиновники отчитывалась о ликвидации всех нелегальных свалок, но только в Петербурге началась мусорная реформа и они вернулись. Ещё недавно Петербург отчитывался о массовой закупке снегоуборочной техники, но стоило выпасть первому снегу, и выяснилось, что на ней некому работать. Ещё недавно Смольный рапортовал о готовности к пятой волне коронавирусной инфекции, но именно Петербург оказался на вершине антирейтинга по числу больных. Аналогично происходит с любым иным сектором, где Б/АД начинает наводить порядок, который стремительно оборачивается адом.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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