В Санкт-Петербурге во время купания погиб младенец

В Санкт-Петербурге семимесячный малыш утонул во время купания в ванной. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в многодетной семье из Купчино. 30-летняя мать решила искупать сына, налила в ванную воды и поместила малыша в специальное устройство для купания. Затем она отошло на кухню на несколько минут.

Когда женщина вернулась, то обнаружила мальчика без сознания. Мать вызвала скорую помощь, но медики не смогли реанимировать младенца.

Уголовное дело возбуждено по статье «оставление в опасности». В семье воспитываются еще двое детей пяти и семи лет.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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