Петербург запел по весне: подведены итоги конкурса позитивной песни

В городе на Неве музыканты встречают весну песнями о любимом городе и получают за это миллионы рублей.

Накануне 8 марта в Северной столице завершился прием работ на конкурс позитивной песни о Петербурге, и началось голосование за 10 его финалистов. Конкурс организовали с целью формирования через творчество позитивного имиджа города. Его призовой фонд составляет 10 млн рублей. Призовые средства будут пропорционально распределены между ними по итогам голосования.

«Нам очень приятно, что такое большое количество талантливых исполнителей приняли участие в конкурсе. Мы получили от вас множество замечательных песен, и все они записаны с большой любовью к городу», – поделились организаторы на официальной странице состязаний.

Источник: lifeprojectclub.space

Конкурс был объявлен в начале февраля компанией ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» бизнесмена и мецената Евгения Пригожина. На него можно было заявиться с новой, ранее нигде не исполнявшейся оптимистичной и жизнеутверждающей песней, написанной в любом жанре.

«Хочу вас попросить: хватит писать негатив про наш город. Пишите позитивные песни», – обозначил свою позицию предприниматель.

За это время на рассмотрение независимой команде экспертов из известных музыкантов и политических деятелей города пришло множество работ. Свои музыкальные композиции присылали не только петербуржцы, но и жители других городов, впечатленные красотой Петербурга. Чтобы дать возможность всем желающим принять участие, организаторам пришлось увеличить срок подачи заявок.

Лучшую из 10 отобранных композиций определили путем голосования. Победителем конкурса стал Магда Иван с песней «Зажигаем огни», он получит 5 млн рублей. Ролики с авторскими композициями опубликованы в официальной группе конкурса в «ВКонтакте».

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