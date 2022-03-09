В Калининграде сотрудник колонии продавал телефоны заключенным

В Калининграде сотрудник ФСИН отправится в колонию-поселение за продажу телефонов заключенным. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Было установлено, что в 2019 году оперуполномоченный отдела собственной безопасности областного УФСИН приносил на режимную территорию мобильные телефоны. Устройства сотрудник продавал осужденным. В общей сложности он пронес в колонию 13 гаджетов и выручил за них 65 тысяч рублей.

Кроме того, офицер использовал труд заключенных в личных целях – они бесплатно отремонтировали его автомобиль.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий». Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 2,5 года колонии-поселения.

Калининград, Зоя Осколкова

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