В Карелии поймали притворявшегося девушкой мошенника

В Петрозаводске задержали мужчину, который притворялся девушкой в социальных сетях и обманывал пользователей. Аферисту удалось выманить у одной из жертв более 300 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что долгое время общался в соцсетях с девушкой, которая проживает в Санкт-Петербурге. Спустя некоторое время новая знакомая попросила финансовой помощи. Мужчина переводил ей деньги на оплату мобильной связи, проезда и покупку лекарств. Девушка обещала встретиться лично, но никак не могла выделить время из-за работы. Через четыре месяца такого общения страничка собеседницы в соцсети внезапно оказалась заблокирована, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, сообщает МВД.Медиа.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в роли обаятельной незнакомки выступал 32-летний житель Петрозаводска», – сообщили в полиции.

В квартире подозреваемого обнаружили компьютерную технику, банковские и сим-карты, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предположительно, мошенник может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в других регионах России.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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