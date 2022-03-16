Мужчина хотел разделаться с соседями по коммуналке с помощью самодельной бомбы

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Злоумышленник изготовил взрывное устройство для расправы над соседями по коммунальной квартире.

История произошла в поселке Мга Кировского района. Как установили следователи, 53-летний местный житель, работавший охранником, соорудил бомбу, которая состояла из двух пивных банок, телефона, мышеловки, электромотора и многочисленных проводов.

Взрывное устройство он заложил у дома, но привести детонатор в действие не удалось, что и спасло потенциальных жертв преступника. Дальнейший анализ показал, что бомба содержала в себе 600 грамм взрывчатого вещества на основе тротила.

Правоохранителям подозреваемый позже сообщил, что хотел убить троих соседей по коммунальной квартире. В результате он стал фигурантом уголовного дела. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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