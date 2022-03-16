Мать избивала своих четверых детей и поила их снотворным

Правоохранители задержали женщину, которую подозревают в истязании своих детей. Мать избивала малышей, а также давала им снотворное, чтобы они не мешали ей отдыхать.

Ужасные условия жизни детей были выявлены, когда они попали в больницу 15 марта. Врачи диагностировали у ребят отравление лекарственным препаратом, обладающим снотворным действием. Таблетки дети выпили по указанию матери.

Следователи установили, что 39-летняя женщина на протяжении не менее двух лет систематически избивала своих несовершеннолетних детей 3-х, 6-ти, 9-ти и 14-ти лет.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а»,«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних). «Дети, в том числе старший ребенок, находятся в медицинском учреждении, после обследования в котором, будут помещены в ресурсный центр», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кроме того, следователи проверят действия должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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