В Архангельске на пенсионерку упала сосулька с крыши

В Архангельске 81-летняя женщина пострадала от падения наледи с крыши. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вчера вечером у дома на проспекте Никольский. «Пенсионерка с сотрясением головного мозга доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование продолжается.

Архангельск, Зоя Осколкова

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