Житель Санкт-Петербурга дважды пытался сжечь знакомого и его детей

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в покушении на убийство знакомого и двух его детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным правоохранителей, у подозреваемого произошел конфликт с мужчиной, проживающем на Дальневосточном проспекте. Тогда злоумышленник решил лишить жизни оппонента и двух его детей 2011 и 2017 годов рождения.

Он дважды поджигал квартиру, где проживала семья. Детям и их отцу удалось спастись, перебравшись через балкон к соседям.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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