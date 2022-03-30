Комбинат школьного питания «ТД «Невский» может лишиться госконтрактов из-за ошибки на 4 млн рублей

Петербургский комбинат социального питания «Торговый дом «Невский» рискует пополнить Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за ошибки при составлении документации для участия в тендере, а также лишиться контрактов.

В конце 2021 года Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных объявил о проведении электронного аукциона на право организации питания. Начальная (максимальная) стоимость контракта (НМЦК) составила 4 миллиона 777 тысяч 398 рублей.

27 января состоялось подведение итогов тендера – победителем был признан комбинат «Торговый дом «Невский», предложивший взяться за исполнение госконтракта за рекордно низкие 477 тысяч 739 рублей. Демпинг составил 90%. Его конкурент «Компания Балтфуд» предложила выполнить условия контракта за 4 миллиона 197 тысяч 917 рублей.

Однако спустя несколько дней «Торговый дом «Невский» обратился в Управление федеральной антимонопольной службы с жалобой. Комбинат указал, что допустил ошибку при составлении конкурсной документации. Руководство компании настаивало, что не собиралось занижать НМЦК, однако из-за допущенной ошибки не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Однако специалисты УФАС, рассмотрев жалобу, признали ее необоснованной. В итоге «Торговый дом «Невский» был признан уклонившимся от заключения госконтракта, а победителем электронного аукциона была признана «Компания Балтфуд».

Примечательно, что уклонение от заключения госконтракта грозит комбинату включением в Реестр недобросовестных поставщиков, что лишит «Торговый дом «Невский» уже подписанных контрактов, а также будет означать запрет на участие в новых электронных аукционах на протяжении нескольких лет.

Похожая ситуация произошла с комбинатом «База «Мария» в 2021 году. Руководство компании допустило ошибку при предоставлении банковской гарантии заказчику, в результате чего поставщика признали уклонившимся от заключения контракта, а итоги тендера пересмотрели.

Ранее с проблемами на рынке пытался бороться бывший глава Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков. Он предлагал реформировать систему таким образом, чтобы сделать ее более открытой, а также настаивал на передаче контроля за проведением электронных аукционов в руки Комитета по государственному заказу, что помогло бы избавиться от нарушений. Однако его слова не были услышаны в Смольном.

После жесткой критики в адрес правительства города за нежелание разбираться с проблемами отрасли Барабанщиков подвергся уголовному преследованию. В настоящее время чиновник находится в СИЗО. Журналисты уверены, что таким образом губернатор Александр Беглов избавился от Барабанщикова, который начал открыто заявлять о проблемах сферы соцпитания и бездействии властей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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