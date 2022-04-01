Заказывали лобстеров и крабов и исчезали: в Петербурге раскрыли банду мошенниц

В Санкт-Петербурге раскрыли преступную группировку, члены которой организовывали свидания для состоятельных мужчин. Мошенники брали предоплату за ужин с дорогими блюдами, а затем исчезали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Схема обмана была такой: с жертвой знакомились в интернете и доводили дело до личной встречи, на которую приезжала одна из девушек. Ее задача была в том, чтобы показать свою состоятельность. На свидание аферисток привозили на автомобилях премиум-класса, в разговорах с новыми знакомыми девушки рассказывали о своей роскошной жизни, богатых родителях и наследстве.

Затем мошенницы предлагали спутникам зайти в элитный ресторан, который фактически являлся его имитацией. Соучастники арендовали для этих целей помещения, обстановка была соответствующая, однако никакой кухни там оборудовано не было.

«Как правило, посетители заказывали шампанское, лангустов и крабов. Пока они ждали заказ, девушке звонил якобы ее отец и просил срочно привезти документы. Она предлагала ухажеру перенести встречу на более позднее время и забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом и оплаченный спутником. Стоит отметить, что сумма счета варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей», – рассказала Волк. После этого девушка отправлялась на следующую встречу, а номер телефона предыдущего кавалера заносила в черный список.

Как установили правоохранительные органы, банда орудовала в северной столице около 2,5 лет. Предположительно, на уловки злоумышленников попадались до 25 клиентов в день. В ОПГ входили менеджеры, лжеофицианты, девушки, игравшие роль богатых наследниц, а также водители и администраторы псевдоресторанов.

Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ «мошенничество». «Полицейские установили и задержали десятерых подозреваемых, среди которых несовершеннолетние девушки. Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении девятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в полиции. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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