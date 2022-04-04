Житель Санкт-Петербурга бросил гранату на детскую площадку

В Санкт-Петербурге мужчина бросил на детскую площадку гранату. Снаряд оказался страйкбольным. Правоохранительные органы задержали хулигана и возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Выборгском районе города. 44-летний житель выбросил снаряд из окна своей квартиры, граната разорвалась на площадке с детьми. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, никто не пострадал.

Соседи пожаловались в полицию, полицейские задержали дебошира. Оказалось, что он был пьян. Кроме того, мужчина был неоднократно судим.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 («Хулиганство»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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