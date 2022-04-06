«Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники»: бизнесмен Пригожин высказался о ситуации в Петербурге

С приходом весенних снегопадов Санкт-Петербург вновь оказался жертвой «снежного коллапса» на фоне неспособности коммунальных служб города оперативно справиться с последствиями стихии. Предприниматель Евгений Пригожин убежден, что главная проблема снегоуборки в Северной столице связана с «бездельниками», сидящими в Смольном во главе с губернатором Александром Бегловым.

Апрельский снегопад, вызванный североатлантическим циклоном «Мирелла», привел к продолжению коммунального коллапса в Петербурге. В связи с неготовностью ответственных за уборку профильных комитетов Смольного и подведомственных им структур город вновь оказался засыпан снегом, что привело к резкому увеличению дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Редакция издания «МК в Питере» обратилась к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой дать оценку сложившейся ситуации, отметив, что обильные снегопады в Северной столице в середине весны уже напоминают какое-то «снежное проклятье». По мнению предпринимателя, коммунальный кризис, начавшийся в Петербурге еще в конце ноября прошлого года, связан непосредственно с неудовлетворительной работой чиновников администрации губернатора Александра Беглова, которые неспособны не только убрать мусор и снег в городе, но и оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

«У нас не в городе проклятье. Город у нас хороший, а вот в Смольном бездельники во главе с губернатором сидят. Ни мусор со снегом убрать не могут, ни Донбассу помочь. Пользуются тем, что страна сейчас занята более важными делами. Уверен, что и до них руки дойдут», – говорится в ответе Пригожина.

Стоит отметить, что ранее Смольный получил от прокуратуры Санкт-Петербурга представление о неудовлетворительной работе профильных комитетов в рамках снегоуборочной кампании 2021-2022 гг. Как отмечается в документе, работа подведомственных администрации Беглова структур фактически была разобщена, а чиновники самоустранились от исполнения своих обязанностей, переложив ответственность на предприятия, с которыми были заключены контракты на уборку.

В результате безынициативной позиции Комитета по благоустройству, а также нехватки специализированной техники и рабочей силы, на протяжении более чем трех месяцев Петербург находился в «снежном плену», а горожане ежедневно подвергались опасности в связи с нечищеными улицами и срывающимися с крыш ледяными глыбами. Однако весенние снегопады наглядно продемонстрировали отношение команды Александра Беглова к проблеме, так как, несмотря на представление прокуратуры, городские власти так и не приняли никаких мер для устранения системного кризиса в жилищно-коммунальной сфере Северной столицы.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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