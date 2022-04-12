В Ленобласти стая бродячих собак напала на четырехлетнего ребенка

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту нападения на четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел в деревне Скворицы Гатчинского района. Мальчик получил множественные укушенные раны разных частей тела. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, бездомных животных не отловили и не поместили в специализированное учреждение из-за халатности неустановленного чиновника администрации Пудостьского сельского поселения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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