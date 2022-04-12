В Петербурге 90-летняя пенсионерка скончалась от ожогов кипятком

90-летняя жительница Санкт-Петербурга получила ожоги во время купания. Женщину госпитализировали, к сожалению, врачи были не в силах спасти ей жизнь.

Трагедия произошла в квартире на проспекте Художников в Выборгском районе города. Соседи пенсионерки обратились в службу спасения, сообщив, что пожилая женщина на протяжении четырех дней не выходит на связь.

Сотрудники МЧС попали в квартиру через окно и обнаружили пострадавшую в ванной. Женщина пошла мыться, но перепутала краны с горячей и холодной водой. В результате пенсионерка получила термический ожог.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ Джанелидзе, где от полученных травм она скончалась, сообщает «Фонтанка».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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