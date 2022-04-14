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Четверг, 14 апреля 2022, 13:50 мск

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В Петербурге мужчина пытался изнасиловать школьницу на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге мужчина попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Все это происходило на улице, на глазах у прохожих, сообщает местный портал «Мойка78».

Инцидент произошел около десяти утра в Невском районе города. Неизвестный мужчина на мосту через реку Утку подошел к ребенку и начал домогаться. Прохожие помешали злоумышленнику, начали шуметь и ругаться.

Родители девочки обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Изъяты видео с камер наблюдения. На преступника составлена ориентировка, его разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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