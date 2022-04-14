Под Архангельском старый мост обрушился вместе с пешеходом

В Архангельской области пешеходный мост обрушился, когда по нему шел человек. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел на реке Кена в Плесецком муниципальном округе накануне днем. Пострадавшего госпитализировали в Плесецкую ЦРБ, его состояние удовлетворительное, сообщают местные СМИ.
Мост был построен в XVII веке. Ранее по нему даже ездили автомобили, но затем путепровод оставили только для пешеходов. Мост давно находился в аварийном состоянии.
Прокуратура в ходе проверки оценит действия должностных лиц администрации Плесецкого муниципального округа при эксплуатации моста. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Архангельск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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