Под Архангельском старый мост обрушился вместе с пешеходом

В Архангельской области пешеходный мост обрушился, когда по нему шел человек. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел на реке Кена в Плесецком муниципальном округе накануне днем. Пострадавшего госпитализировали в Плесецкую ЦРБ, его состояние удовлетворительное, сообщают местные СМИ.

Мост был построен в XVII веке. Ранее по нему даже ездили автомобили, но затем путепровод оставили только для пешеходов. Мост давно находился в аварийном состоянии.

Прокуратура в ходе проверки оценит действия должностных лиц администрации Плесецкого муниципального округа при эксплуатации моста. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Архангельск, Зоя Осколкова

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