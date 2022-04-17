Предприниматель Пригожин объяснил попавшую в Сеть фотографию на фоне разрушенных зданий

Российского предпринимателя Евгения Пригожина попросили дать комментарий по поводу его совместной фотографии с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.

Инициатором обращения стал один из представителей информационного агентства РИА LIVE24. Корреспондент обратил внимание, что кадр с Пригожиным и Милоновым был сделан на фоне разрушенных зданий. Из этого журналист сделал вывод, что бизнесмена и депутата сфотографировали на территории Донбасса.

«Гулял я по Невскому проспекту. Смотрю, идет Милонов. Я подошел к нему, поздоровался. Вот и вся история. Нечего рассказывать. Почему все раздолбано вокруг? Так это же наш город – Петербург», – процитировали Пригожина в пресс-службе «Конкорда».

Ранее Пригожин заявлял, что разрушение культурного наследия Северной столицы стало следствием непрофессиональной политики администрации Смольного.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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