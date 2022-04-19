Рейтинг Беглова продолжает падать на фоне информации о спонсировании «Азова»* местными предприятиями

Рейтинг губернатора Петербурга Александра Беглова продолжает «свободное падение». Согласно данным ТГ-канала «ПолитБрокер», на 19 апреля его акции на бирже глав регионов имеют стабильную тенденцию на понижение. Причинами роста недоверия к губернатору со стороны петербуржцев служат как откровенно проваленная транспортная реформа, так и подозрение на финансирование неонацистского батальона «Азов» (организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ) рядом петербургских алмазообрабатывающих компаний посредством связей с «алмазным» олигархом Хихинашвили.

Александр Беглов продолжает стремительно терять очки в глобальном рейтинге губернаторов. Так, по данным канала «ПолитБрокер», на 19 апреля зафиксирован очередной негативный результат по его позиции в рейтинге глав регинов.

Причин для такого результата действительно немало. Например, стартовавшая две недели назад транспортная реформа, обернувшаяся очередным провалом. С первых дней петербуржцы начали активно жаловаться на значительное увеличение времени ожидания общественного транспорта на остановках. С 1 апреля с городских улиц начали убирать частные «маршрутки», заменяя их «классическими» социальными автобусами. Однако еще до старта самой реформы 1 апреля стало очевидно – не весь предлагаемый альтернативный общественный транспорт способен качественно заменить отменяемые частные маршруты. Пассажиры жалуются, что им теперь приходится делать лишние пересадки, тратить дополнительное время и деньги, а также подолгу ждать переполненных автобусов в часы пик.

Также отмечается, что во многих автобусах некорректно работают валидаторы – они часто не считывают проездные карты «Подорожник», а в ряде случаев – банковские карты, вынуждая пассажиров почувствовать себя в роли «зайцев», ведь со стартом транспортной реформы возможность оплатить проезд наличными средствами была упразднена.

Некоторые ТГ-каналы видят первопричину провала петербургской транспортной реформы в деятельности вице-губернатора Максима Соколова, которого Беглов назначил ответственным за проект. В 2017 году президент РФ Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии теперь уже бывшему министру транспорта Соколову в связи с ситуацией в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Авиаперевозчик неожиданно остановил работу, а Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве: правоохранители заподозрили, что компания знала о нехватке денег на закупку топлива для самолетов, но продолжала продавать билеты на рейсы.

Недоверие губернатору Беглову начали открыто высказывать многие горожане еще в начале минувшего зимнего сезона, когда город буквально утонул в неубранном снегу, а из-за падения ледяных глыб с неочищенных от льда крыш начали страдать прохожие и их питомцы. Более того, в связи с безграмотным и непродуманным стартом мусорной реформы Петербург фактически превратился в зловонную помойку. Отсутствие логических связей и откровенная коррупция на местах послужили причиной серьезных задержек или полного отсутствия вывоза мусора из петербургских дворов, что спровоцировало нашествия полчищ крыс.

На сегодняшний день ситуация с рейтингом губернатора серьезно усугубилась в связи с вышедшим недавно журналистским расследованием о возможной причастности ряда крупных петербургских алмазообрабатывающих предприятий к финансированию украинского неонацистского батальона «Азов» (организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ). Журналисты заподозрили Беглова в связях с «алмазным» бизнесменом Теймуразом Хихинашвили, владеющим рядом предприятий в Сестрорецке. Так, выяснилось, что ему принадлежит компания New Diamond Technologies, которой, в свою очередь, владеет люксембургский офшор Mineral Assets Сorporation. Через последнего, предположительно, и финансируется «Азов» (организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ). Данная информация вызвала волну возмущения у петербуржцев, поддерживающих проведение спецоперации ВС РФ на Украине.

Так как все попытки остановить катастрофическое падение рейтинга Беглова неминуемо заканчиваются полным провалом, в Смольном, ко всему прочему, решили пренебречь прямыми выборами губернатора и заменить их на коллегиальное голосование депутатов Заксобрания по данному вопросу, как накануне сообщили ряд СМИ со ссылкой на ТГ-канал «Ротонда».

Ситуация с учетом вышеизложенных фактов складывается так, что на сегодняшний день велика вероятность ускорения темпов падения рейтинга губернатора Петербурга Александра Беглова и роста протестных настроений в городе.

*Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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