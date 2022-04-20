В Санкт-Петербурге машина каршеринга упала в реку

В Санкт-Петербурге автомобиль с людьми упал в реку. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «112», водитель уходил от полицейской погони.

Инцидент произошел поздно ночью на набережной реки Фонтанки. Водитель «Ниссан Кашкай», который принадлежит каршеринговой компании, не справился с управлением, пробил ограждение и на высокой скорости вылетел в воду.

В момент аварии в машине находились двое мужчин. Их удалось спасти, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

Автомобиль на следующий день подняли со дна реки с помощью крана поисково-спасательной службы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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