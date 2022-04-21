Без тебя не прожить и дня: как вице-губернатор Соколов внес неоценимый вклад в развитие Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, курирующий транспортную сферу, развитие туризма, а также комитеты по инвестициям и промышленной политике, успел зарекомендовать себя в качестве успешного управленца, однако его «успешность», судя по всему, проявляется в заботе о личном благосостоянии, а не благополучии жителей города.

Многомилионные доходы в «пандемийный» год

Накануне стало известно, что Максим Соколов занял третье место в рейтинге доходов членов правительства Санкт-Петербурга. «Транспортный» вице-губернатор задекларировал 11,1 млн рублей – это на 6 млн меньше, чем в 2020 году. Примечательно, что он остается единственным членом правительства, у которого имеется задекларированная иностранная недвижимость в пользу его 17-летнего сына.

Супруга Соколова Анжелика Рыскова, согласно декларации доходов, заработала 30,7 млн рублей, что на 8,5 млн меньше, чем годом ранее. Помимо того, судя по данным системы «За честный бизнес», она владеет долями в ООО «Коворкинг на Казанской» и ООО «СИБ-Инвест М». Также Рыскова числится среди учредителей ООО «Икс-Клиника». Данная компания управляет элитным медицинским центром X-Clinic, расположенном в Курортном районе.

Суммарно за минувший «пандемийный» 2021 год прибыль супругов составила 41,8 млн рублей. В общей сложности у них в собственности числятся шесть земельных участков (площадь самого большого из них превышает 25 соток), три жилых дома, пять квартир, пять нежилых помещений, а также четыре строения.

Такой высокий заработок за минувший год, когда большинство предпринимателей и бизнесменов оказались на грани банкротства и еле-еле сводили концы с концами из-за введенных Смольным бесполезных ограничений для борьбы с COVID-19, можно объяснить успешной работой на должности вице-губернатора.

Происки недоброжелателей

Однако не все проекты шли гладко – нашлись и те, кто всеми силами пытался помешать успешной деятельности политика, вставляя палки в колеса. Например, совсем недавно Соколов обвинил Министерство промышленности и торговли РФ в провале так называемой транспортной реформы, стартовавшей 1 апреля в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор указал, что второй и третий этапы транспортной реформы, проведение которых намечено на лето, оказались под угрозой из-за недостатка субсидий.

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета», – цитирует Соколова «Интерфакс».

Однако данная неудача меркнет на фоне других «успешных» проектов, в которых Соколов принял непосредственное участие.

«Успехи» Соколова

За время верной службы жителям Санкт-Петербурга на посту вице-губернатора Соколов мог принять не последнее участие в банкротстве «Метростроя», освободив тем самым город от компании, которая «не справлялась» со своими обязанностями. Аналитики высказывали мнение, что «Метрострой» был намерено обанкрочен Смольным, поскольку управление над предприятием мог перехватить вице-губернатор, а активы, включая персонал, оборудование и площадки были подготовлены для передачи в руки «МСС».

В пользу этой версии говорят связи Соколова с соучредителем «МСС» – банком ВТБ. Не исключалось, что «Метрострой» был доведен для банкротства, чтобы подключить к строительству петербургской подземки дружественные вице-губернатору компании, например, «ЛСР». Действия Смольного, равно как и возможная связь Соколова с учредителем «МСС», и по сегодняшний день вызывают множество вопросов.

Еще одно «достижение» Соколова – активное продвижение проекта «Орловский тоннель», который просто необходим жителям Петербурга, а также лоббирование интересов First Quantum. Он начал продвигать идею строительства тоннеля еще в начале нулевых, когда возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам. При его активной поддержке «Невская концессионная компания», входящая в группу First Quantum, получила право на прокладку тоннеля, однако он так и не был достроен.

На фоне ряда вспыхнувших скандалов бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко был вынужден окончательно остановить строительство в 2012 году. Поводом для этого послужили многократное удорожание работ, вскрывшиеся недоработки проекта, а также сомнения в целесообразности его прокладки вовсе.

Благодаря незаконченному проекту, толку от которого жители Петербурга так и не увидели, бюджет города на Неве лишился 1,2 млрд рублей. Однако и тут, по всей вероятности, правительство и петербуржцы оказались недостаточно просвещенными, чтобы понять всю пользу от задумки Соколова, тем самым лишив Северную столицу «прекрасного проекта», в результате которого были бы уничтожены два «ненужных» парка, коих в городе и так в избытке.

Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты

Плодотворную работу доказывают и друзья Соколова. Например, бизнесмен Константин Ходосовский, похоже, благодаря такой дружбе зарабатывает миллиарды рублей в дорожной сфере. Это явно может показывать, что чиновник заботится не только о жителях Петербурга, но и не забывает о своих друзьях.

В собственности у Ходосовского две дорожно-строительные компании – «Техносфера Инжиниринг» и «Техносфера». За последние несколько лет им удалось заполучить множество госконтрактов при отсутствии даже минимальной конкуренции. Только за минувшие несколько лет фирмы заключили контракты на ремонт дорожных покрытий на сумму более 20 млрд рублей.

Как отмечало издание «Версия», у «Техносферы Инжиниринг» при проведении закупок никогда не наблюдалось конкурентов. Все контракты с ней заключены как «с единственным поставщиком». И это обстоятельство удивляет, учитывая суммы тендеров и количество больших и малых дорожных фирм, зарегистрированных по всей территории России. ГК «Техносфера» Ходосовского отличается не меньшим везением. В структуре госзаказов компании тоже много контрактов, заключенных в условиях «несостоявшихся аукционов» при подаче единственной заявки.

Таким образом Соколов, по всей видимости, может «спасать» Петербург от недобросовестных компаний и не допускает лишних трат из бюджета.

Петербург нуждается в Соколовых?

Учитывая вышеприведенные «заслуги», можно сделать вывод, что Соколов полностью соответствует должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он отлично реализовывает различные проекты и неминуемо достигает успеха.

Правда, этот «успех» измеряется в рейтинге личных доходов семьи Соколова, а не развитием Санкт-Петербурга и улучшением благосостояния его жителей. Заявления о провале транспортной реформы могут говорить о том, что вице-губернатор мог уже успеть извлечь из проекта собственную выгоду и теперь, судя по всему, стал ему не интересен.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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